Galatasaray'da Seri transferi Nice yüzünden yattı

Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.

Transfer döneminde Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmak için uğraş veren ancak başarılı olamayan Galatasaray'da tecrübeli futbolcunun transferinin başarısız sonuçlanmasının sebebi belli oldu.

Sporx'in France Football'dan aktardığı habere göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.



SON ANDA TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.



Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

TERİM, "SERI GİBİ REGISTA" İSTEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin son bölümünde "Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok." diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.