  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 19:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Seri transferi Nice yüzünden yattı

Galatasaray'da Seri transferi Nice yüzünden yattı

Paylaş

Galatasaray'ın transfer sezonunda yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için uğraş verdiği Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice kulübünden gelen "bekle" mesajı nedeniyle İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı.

Transfer döneminde Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmak için uğraş veren ancak başarılı olamayan Galatasaray'da tecrübeli futbolcunun transferinin başarısız sonuçlanmasının sebebi belli oldu.

Sporx'in France Football'dan aktardığı habere göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

SON ANDA TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.

TERİM, "SERI GİBİ REGISTA" İSTEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin son bölümünde "Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok." diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!
Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Seri transferi Nice yüzünden yattı
Seri transferi Nice yüzünden yattı

Seri transferi Nice yüzünden yattı

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir'in rakibi Leipzig'de korona vakası
Başakşehir'in rakibi Leipzig'de korona vakası

Başakşehir'in rakibi Leipzig'de korona vakası

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu
Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu

Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor
Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti
Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Devre arasında yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim gönderilmesini istediği 5 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme
Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı
Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.