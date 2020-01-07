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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 09:41
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  • 07 Ocak 2020 Salı 09:48

Galatasaray'da Seri krizi yaşanıyor: Bırakın gideyim!

Galatasaray'da Seri krizi yaşanıyor: Bırakın gideyim!

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Galatasaray'da, yedek kalması üzerien menajerine talimat vererek takım bulmasını isteyen Fildişili oyuncu Jean Michael Seri'ye Napoli ile Lyon talip oldu. Fulham iki kulübe de onay verdi. Teknik direktör Fatih Terim fikir değiştirince 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun planları da şaştı. Seri, beklemeye geçse de iki kulüpten birine gitmek istiyor.

Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. Nzonzi ile birlikte ismi gönderilecekler arasında geçen Seri'nin son Antalyaspor maçında sergilediği performanstan memnun kalan Fatih Terim, Fildişili orta sahayı takımda tutma kararı aldı. Ancak Seri'den Galatasaray'ı şok eden bir çıkış geldi. Lyon ile Napoli'den resmi teklifler alan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.

"Türkiye'deki futbola uyum sağlayamadım" diyen Seri, Nzonzi ile birlikte gönderileceğini düşündüğü için yedek kaldığı dönemde menajeri Franklin Mala'dan kendisine takım bulmasını istedi. İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lyon, Seri'nin şartlarını kabul ederken, oyuncunun bonservisine sahip Fulham da bu iki kulüpten gelen zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri kabul etti. Ancak Galatasaray Seri'yi göndermekten vazgeçtiği için görüşmeler tıkandı.

ASLAN 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR!

Hem Lyon hem de Napoli, Galatasaray'a Jean Mchael Seri için Fulham'a verdiği 1.5 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Fildişili oyuncu da uzun süreli sözleşme ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Lyon ya da Napoli'den gelen teklifi değerlendirip ikinci yarıya başlamadan ayrılmak istiyor.

(Sabah)

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