Galatasaray'da Seri krizi yaşanıyor: Bırakın gideyim!

Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. Nzonzi ile birlikte ismi gönderilecekler arasında geçen Seri'nin son Antalyaspor maçında sergilediği performanstan memnun kalan Fatih Terim, Fildişili orta sahayı takımda tutma kararı aldı. Ancak Seri'den Galatasaray'ı şok eden bir çıkış geldi. Lyon ile Napoli'den resmi teklifler alan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.
"Türkiye'deki futbola uyum sağlayamadım" diyen Seri, Nzonzi ile birlikte gönderileceğini düşündüğü için yedek kaldığı dönemde menajeri Franklin Mala'dan kendisine takım bulmasını istedi. İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Lyon, Seri'nin şartlarını kabul ederken, oyuncunun bonservisine sahip Fulham da bu iki kulüpten gelen zorunlu satın alma opsiyonlu teklifleri kabul etti. Ancak Galatasaray Seri'yi göndermekten vazgeçtiği için görüşmeler tıkandı.
ASLAN 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR!
Hem Lyon hem de Napoli, Galatasaray'a Jean Mchael Seri için Fulham'a verdiği 1.5 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Fildişili oyuncu da uzun süreli sözleşme ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Lyon ya da Napoli'den gelen teklifi değerlendirip ikinci yarıya başlamadan ayrılmak istiyor.
(Sabah)
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.