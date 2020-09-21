Galatasaray'da Seri için resmi teklif geliyor

Galatasaray'ın kiralık aşkı Jean Michael Seri... Etebo'nun ardından kadrosunu bir orta sahayla daha güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Fildişili oyuncu için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın gelecek planlamasında yer almayan ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen 29 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'la bu hafta masaya oturacak. Seri'nin de yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giymek istemesi transferin önünü açıyor.
Terim çok istiyor
Başarılı oyuncu geçen sezon Aslan'la 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Terim, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosunda görmeyi çok istiyor.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.