Galatasaray'da Seri, gıda zehirlenmesi sebebiyle ilk 11'den çıkartıldı

Gıda zehirlenmesi geçiren ve serum tedavisi gören Seri, 11'den çıkarıldı ve kulübeye geçti. Teknik direktör Fatih Terim, Seri'nin yerine Selçuk İnan'a 11'de görev verdi.

Konu hakkında konuşan Terim, "Falcao'nun sakatlığıyla başladık, arkasından Luyindama'nın arka adalesinde bir sıkıntı oldu ve dün büyük ihtimalle gıda zehirlenmesi diyebileceğimiz bir kusma, ateş ile Seri'yi de kaybettik" dedi.

PSG ile oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Seri, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının tek golünü atmıştı

Selçuk İnan bu sezon ligde 3 maçta sahne alırken, Galatasaray bu 3 maçta da kazanamamıştı. Toplamda 185 dakika sahada kalan Selçuk gol ve asist katkısı veremedi.