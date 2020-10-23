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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 07:40
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Galatasaray'da Seri devre arası dönüyor

Galatasaray'da Seri devre arası dönüyor

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Fotomaç

Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.

Fatih Terim'in yaz transfer döneminde istediği Jean-Michael Seri, kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

MENAJERİNE SÖYLEDİ

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Taylan ve Etebo ile orta sahada zorlanan Cimbom'un Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti.

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