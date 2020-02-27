Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor

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Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Uğurcan için dört kulüp yarışacak Uğurcan için dört kulüp yarışacak Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.

Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi 3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.

Galatasaray'da kazan kaynıyor! İşte muhalefetin 'darbe' planı Galatasaray'da kazan kaynıyor! İşte muhalefetin 'darbe' planı Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.