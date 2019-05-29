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29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:29 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ın maaşında indirim yapması halinde ayrılığını istemeyecek. Sarı kırmızılılar, Selçuk'la bir sene daha yola devam edilmesini planlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan'ın geleceği merak konusuydu... Selçuk İnan, Galatasaray'da kalacak mı yoksa yollar ayrılıyor mu? İşte yaşanan son gelişmeler…

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha devam edilme kararı alındı ancak Selçuk'un ücretinde indirim yapması istenecek.

Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.

"BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, "Selçuk konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Kulüp herhalde gerekli adımları atmaya başlar. Son 8 senede kaptan Selçuk bu takıma çok şeyler vermiş. Bakalım göreceğiz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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