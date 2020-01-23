Galatasaray'da Sekidika'nın takımda kalması kesinleşti

Eskişehirspor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Jesse Sekidika'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu. Ancak Onyekuru'nun şok sıtma hastalığı, Jesse'nin takımda kalmasına neden oldu.
Lisans çıkarılan Nijeryalı kanat oyuncusu, Denizlispor maçında 86. dakika oyuna girip süre aldı. Bir sezonda üç takımda forma giyemeyeceği için de Jesse'nin kendisini isteyen Bursaspor ve Erzurumspor'a kiralanma ihtimali kalmadı. Sezonu Galatasaray'da tamamlaması kesinleşen Jesse bu duruma çok sevindi.
(Fotomaç)
Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için Real Sociedad devreye girdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Kemal Özdeş'in geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçından önce futbolcularının motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının ardından kötü gidişatın faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesildi. 90 dakika sonrasında yönetim Vodafone Park'ta flaş bir toplantı yaptı.
Futbol Federasyonu Vedat Muriqi’in gördüğü sarı kartla başlayan tartışmaları bitirmek için çözümü buldu.
Ttrabzonspor, stoper transferinde gaza bastı. Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lille’den Soumaoro, Kielce’den Kovacevic ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ten birine en kısa sürede imza attırmakta kararlı.