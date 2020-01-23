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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 14:13
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 14:13

Galatasaray'da Sekidika'nın takımda kalması kesinleşti

Galatasaray'da Sekidika'nın takımda kalması kesinleşti

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Eskişehirspor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Jesse Sekidika'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu ancak sonra planlar değişti...

Eskişehirspor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Jesse Sekidika'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu. Ancak Onyekuru'nun şok sıtma hastalığı, Jesse'nin takımda kalmasına neden oldu.

Lisans çıkarılan Nijeryalı kanat oyuncusu, Denizlispor maçında 86. dakika oyuna girip süre aldı. Bir sezonda üç takımda forma giyemeyeceği için de Jesse'nin kendisini isteyen Bursaspor ve Erzurumspor'a kiralanma ihtimali kalmadı. Sezonu Galatasaray'da tamamlaması kesinleşen Jesse bu duruma çok sevindi.

(Fotomaç)

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