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aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:32
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:32

Galatasaray'da Sekidika sezon sonu kiralanıyor

Galatasaray'da Sekidika sezon sonu kiralanıyor

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Galatasaray'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika sezon sonunda kiralanacak.

Galatasaray'ın devre arasında 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı, Konyaspor'un kiralamak istediği öğrenilmişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in hem daha fazla süre alıp, tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açmak adına Nijeryalı oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Ancak 22 yaşındaki oyuncu için hemen karar verilmeyecek. Sezon sonunda gelecek olan tüm kiralama teklifleri değerlendirilecek ve Sekidika için en doğru tercih yapılacak.

(Fanatik)

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