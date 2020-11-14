Galatasaray'da seçim resmiyet kazandı

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.
Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 26 Aralık’ta yapılacak. Korona sebebiyle gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı ekipte yeni başkanın 26 Aralık’ta seçilmesi bekleniyor. Burak Elmas, Ali Fatinoğlu ve Metin Öztürk, adaylıklarını açıklamıştı.
THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.
Anadolu Efes'in Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından koç Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırladı. Müsabaka Türkiye'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.