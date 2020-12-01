Galatasaray'da seçim iptal

Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ve 1 Mart 2021'e kadar yapılamayacağını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba Hutchinson itirafı geldi.
Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de faturalar kesilmeye başladı.
• Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mauricio Lemos kızağa çekiliyor.
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Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.
Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor.
OGHENEKARO ETEBO
• Kariyerinde çıktığı 138 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı
• Sezon başında geldiği Galatasaray'da gol ve asist yapamadı
• 25 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon bir de kırmızı kart gördü
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının iptal edildiğini açıkladı.