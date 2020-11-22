Galatasaray'da seçim bilmecesi

AKŞAM

Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray Yönetimi 10 Kasım’daki yönetim kurulu toplantısının ardından seçim kararı aldığını ve 26 Aralık’ta seçim yapılacağını açıkladı. Ancak, yönetimin bu resmi seçim çağrısının üzerinden günler geçmesine rağmen camiaya bir açıklama yapılamadı.

Seçim için henüz iznin alınamadığı belirtiliyor. Eğer pandemi döneminde yapılacak bu seçim için izin alınamazsa kongre bahar ayına kalacak gibi duruyor. Hukukçu Metin Ünlü ise “Resmi olarak seçimin açıklanması izin alındıktan sonra olur.” dedi.

