Galatasaray'da seçim bilmecesi

Galatasaray Yönetimi 10 Kasım’daki yönetim kurulu toplantısının ardından seçim kararı aldığını ve 26 Aralık’ta seçim yapılacağını açıkladı. Ancak, yönetimin bu resmi seçim çağrısının üzerinden günler geçmesine rağmen camiaya bir açıklama yapılamadı.
Seçim için henüz iznin alınamadığı belirtiliyor. Eğer pandemi döneminde yapılacak bu seçim için izin alınamazsa kongre bahar ayına kalacak gibi duruyor. Hukukçu Metin Ünlü ise “Resmi olarak seçimin açıklanması izin alındıktan sonra olur.” dedi.
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Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.
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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
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