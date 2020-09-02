Galatasaray'da Scott Piri etkisi

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın Florya'dakilere göre en iyi transferi ABD'li performans uzmanı Scott Piri.
Sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim'le birlikte daha önce çalışmanın avantajını kullanan Piri, gelir gelmez farkını hissettirdi.
İşte ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin yeni sezon hazırlıklarındaki icraatları:
1- Fatih Terim'in hücum futbolunda ısrar edeceğini dikkate alan Scott Piri, futbolcuların sprint (yüksek hızla sürat koşusu) sayısını artırmayı hedefledi.
2- Antrenmanlarda sağlık topları, pilates malzemeleri, tırmanma ipi ve yaylı bantlar kullanılarak vücut esnekliği sağlanıyor. Tüm oyuncuların adalelerinde biriken laktik asitlerin atılması için kısa sopalarla masaj uygulanıyor.
3- Hantal görünümde bir takım istemeyen Piri, futbolculara dinamik yükleme (ağırlık topları ile çalışma) yaptırıyor. Yükleme devam edecek ve ilk haftadaki Gaziantep FK sınavına mümkün olduğunca diri bir takım çıkaracak.
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