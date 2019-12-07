Galatasaray'da sakatlıktan dönen Falcao, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde

Süper Lig'de son olarak 6. haftada 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe maçında sahada yer alan Kolombiyalı golcü, böylece 7 hafta sonra tekrar kadroya girmeyi başardı.

Galatasaray'da son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçının kadrosunda yer alan Falcao, 67 günün ardından maç kadrosuna döndü.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan 33 yaşındaki golcü 5 resmi maçta 360 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray'da sakatlığı olan yıldız oyuncular Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte uzun dönem sakatlıkları olduğu belirtilen Luyindama ve Andone Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.