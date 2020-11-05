Galatasaray'da sakatlanan Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.
FALCAO ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Falcao'nun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.
Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Başarılı antrenör, “Yüzde 70 kapasitedeyiz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.