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  3. Galatasaray'da sağlık kurulu, Falcao için 'Oynayabilir' raporu vermeyecek

Galatasaray'da sağlık kurulu, Falcao için 'Oynayabilir' raporu vermeyecek

Galatasaray'da sağlık kurulu, Falcao için 'Oynayabilir' raporu vermeyecek

Sağlık kurulu yarın İstanbul’a dönecek olan Falcao için yüzde yüz iyileşmeden “Oynayabilir” raporu vermeyecek.

Galatasaray'da Falcao bilmecesi sürüyor... Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisinin ardından yarın İstanbul'a dönecek. Ancak bu durum, 'hemen oynayacak' anlamına gelmiyor. Çünkü sağlık kurulu, Falcao yüzde yüz hazır duruma gelmeden teknik heyete "Forma giyebilir" raporu vermeme kararı aldı. Uzun süredir sakat olan Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmiş değil.

(Takvim)


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