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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 11:05
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 11:05

Galatasaray'da Ryan Donk'tan mutlusu yok

Galatasaray'da Ryan Donk'tan mutlusu yok

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Galatasaray formasıyla kariyerindeki ikinci baharı yaşayan, stoper olmasına rağmen son iki haftada üst üste iki gol atan Ryan Donk, mutluluktan uçuyor...

Galatasaray formasıyla kariyerindeki ikinci baharı yaşayan, stoper olmasına rağmen son iki haftada üst üste iki gol atan Ryan Donk, mutluluktan uçuyor...

33 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim yönetiminde bambaşka bir olgunluğa kavuşurken, sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemek istiyor.

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