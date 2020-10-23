  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 10:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Ryan Babel paradoksu

Galatasaray'da Ryan Babel paradoksu

Paylaş

Sabah

Bonuslarla birlikte yıllık 4.3 milyon Euro alan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin uzamasına yönetim soğuk bakıyor. Fatih Terim ise Falcao ve Diagne'den istediği verimi alamadığı için Babel'i ilk 11'e koymak istiyor

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı. Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor.

Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 4.3 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı
Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı
Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'a marş davası
Beşiktaş'a marş davası

Beşiktaş'a marş davası

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor
Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor
Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor

Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de
Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de

Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de

Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.

Radamel Falcao yolcu
Radamel Falcao yolcu

Radamel Falcao yolcu

5 haftada 4 gol atsa da eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao'ya talip çıktı. Al Ittihad Sportif Direktörü Ali Diab, “Üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri” dedi.

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi
Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi

Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.

Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı
Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı

Koronavirüs sebebiyle erteleme zorlaştırıldı

TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.