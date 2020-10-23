Galatasaray'da Ryan Babel paradoksu

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı. Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor.
Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 4.3 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
5 haftada 4 gol atsa da eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao'ya talip çıktı. Al Ittihad Sportif Direktörü Ali Diab, “Üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri” dedi.
Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.
TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.