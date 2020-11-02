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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
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Galatasaray'da Ryan Babel 10 maçta daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak

Galatasaray'da Ryan Babel 10 maçta daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak

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Sabah

Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi.

Fatih Terim, sezon başında sol açıkta Arda'yı tercih ederken, yedek kalan Hollandalı oyuncu ise küsmedi ve ücretinde 3.6 milyon TL'yi bulan (375 bin Euro) indirimi de kabul etti. EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel, sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi.

Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu, artık Terim'in bankosu oldu.

10 MAÇTA DAHA OYNARSA 'ARTI BİR'

Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda sol açıktan ileri uca kaydıracak. 2020-21 sezonunda 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi.

Terim, Babel'i oynatmaya devam edecek ve opsiyonu devreye girecek Hollandalı hücum oyuncusu, bir anlamda önümüzdeki sezonun ilk transferi olacak.

2.5 MİLYON EURO

Yıllık 2.5 milyon euroya anlaşılan Babel'e 2 milyon euro da imza parası ödenmişti.

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