Galatasaray'da Roman Yaremchuk sesleri yükseliyor

Sabah

Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in forvet talebinin ardından son birkaç yıldır Galatasaray'ın gündemde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçildi.

Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi.

Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi. Daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu.

2 MİLYON EURO DÜŞÜNÜLÜYOR

Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek.

Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak. Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti.

Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.

POZİTİF ÇIKTI

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Ukraynalı yıldız, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif açıkınca tedavi altına alındı.