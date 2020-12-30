Galatasaray'da rehin para krizi! 83 milyon TL

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Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sorun oldu.

Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.



Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan Mustafa Cengiz'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.