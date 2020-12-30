Galatasaray'da rehin para krizi! 83 milyon TL

Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.
Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan Mustafa Cengiz'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.
Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü bir forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı.
Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.
Mesut Özil'i gözden çıkaran Arsenal, futbolcuyla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Yüksek maaşı sebebiyle taliplerinin çekingen davrandığı Özil için Topçular, oyuncunun maaşının büyük bir kısmını ödemeye hazır.
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için düğmeye bastı. RB Leipzig ile Trabzonspor arasında yapılan 'transfer önceliği' anlaşmasının aşılması için de çözüm aranıyor.
Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.
Galatasaray yönetimi, yaşadığı sakatlıklarla camiayı ve taraftarları illallah ettiren Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu! Kolombiyalı golcüyle devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun ileri dönük tüm alacaklarını istemesiyle buz kesildi.