Galatasaray'da Rangers maçı hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba, yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 11.00’de özel bir uçuşla İskoçya’nın Glasgow kentine gidecek.
Karşılaşma öncesi son antrenman ise yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.
Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.