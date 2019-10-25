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  3. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor

Galatasaray’da Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen Kolombiyalı oyuncu daha sonra ağrıları olduğu gerekçesiyle takımdan ayrı kaldı. Falcao’nun pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği konusu da henüz netlik kazanmadı. Golcü futbolcu dün Sarı-Kırmızılılar’ın Beşiktaş derbisi için yaptığı antrenmana katılmazken, takımdan ayrı olarak özel bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim oyuncunun durumu hakkında sağlık ekibinden sürekli bilgi alırken, Falcao’un oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Son kararı Fatih Hoca’nın maç gününde vereceği ifade ediliyor.

(Star)

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