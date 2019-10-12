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  3. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Luyindama salonda çalıştı

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Luyindama salonda çalıştı

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Luyindama salonda çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-2 yendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 18. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor attı. İstanbulspor'un golleri ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81. dakikada Yunus Emre Yalçın'dan geldi.

Galatasaray'da Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hazırlık maçında yer almadı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından salon çalışmasıyla günü tamamladı. Christian Luyindama ise tedavi sonrası takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Sakat oyunculardan Mario Lemina da yapılan tedavinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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