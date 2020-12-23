  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla çalıştı

Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ligin 14. haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise dar alan oyunlarla başladıkları antrenmanda daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirdi.

- FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı geçen Radamel Falcao, antrenmanda takımla çalıştı.

Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına, Fernando Muslera ise planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)test sonucu pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi halinde yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek.

Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan iki oyuncu ise 26 Aralık’ta yapılacak test sonrası negatif sonuç alınması durumunda bir gün sonra takım idmanlarında ve müsabakalarda yer alabilecek.

Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo’nun tedavisine de başlandı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Dev derbinin hakemi belli oldu
Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı
Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı

Büyük sürpriz! Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı
Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Dorukhan'dan gece yarısı F.Bahçe hamlesi! Fark edilince geri adım attı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...
Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

Yine Diagne yine olay!
Yine Diagne yine olay!

Yine Diagne yine olay!

Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.

Lille'e bir Türk daha geliyor!
Lille'e bir Türk daha geliyor!

Lille'e bir Türk daha geliyor!

Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık imza
Lider Alanyaspor'da 2 yıllık imza

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık imza

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Yunan stoperi Georgios Tzavellas'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 5 eksik
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 5 eksik

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 5 eksik

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçının kadrosu açıklandı. Kadroda Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Ajdin Hasic ve Adem Ljajic yer almadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.