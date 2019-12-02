Galatasaray'da Radamel Falcao takımdan ayrı çalışmalara başladı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan futbolcuların sakatlıkları ile ilgili şu açıklama yapıldı;

"Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncumuzun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak.

Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı.

Ryan Babel, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Takımımız, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek."