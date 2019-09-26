Galatasaray'da Radamel Falcao neden salonda takımdan ayrı çalışıyor?

Falcao, Florya'da basına açık olarak yapılan antrenmanda takımla birlikte yer almadı. Kolombiyalı yıldız, takımdan ayrı olarak özel fizyoterapist eşliğinde spor salonunda özel bir programla çalıştı. Falcao'nun herhangi bir sakatlığının olmadığı, takıma geç katıldığı için özel bir çalışma ile güç ve kondisyon açığını kapatmak için böyle bir programa tabi tutulduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir tedavi gören Emre Akbaba ise fizyoterapist eşliğinde düz koşulara başladı. Hatırlanacağı üzere Emre'nin geçtiğimiz sezon 32. haftada oynanan Rize deplasmanında ayağı kırılmıştı.