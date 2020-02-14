Galatasaray'da Radamel Falcao, Malatya maçında kadroda

Forvetlerden Galatasaray'a müjde üstüne müjde... Adem'in yükselen formu, Andone'nin kadroya dönüşü derken, Radamel Falcao da takımla birlikte çalışmalara başladı. Konyaspor deplasmanında sakatlanan Kolombiyalı golcü, ligde iki haftayı kaçırdıktan sonra sahaya indi. U19 takımıyla yapılan hazırlık maçında forma giyen Falcao, pazar günkü Yeni Malatya sınavında da kadroya dahil edilecek.
Falcao'nun geri dönüşü en çok da teknik ekibin yüzünü güldürdü. En kritik viraj öncesi gelen pozitif haberler, Fatih Terim'e rahat nefes aldırdı.
Aynı maçta sakatlanan Marcelo Saracchi ise geri döndükten sonra tekrar sıkıntı yaşamış ve Kasımpaşa karşısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Uruguaylı sol bekin dayanıklılık çalışmaları takımdan ayrı olarak devam ediyor. Saracchi'nin Yeni Malatya karşısında riske edilmeyip, Fenerbahçe derbisine saklanması bekleniyor.
(Sporx)
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
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