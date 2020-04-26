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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 20:06
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 20:08

Galatasaray'da planlar uyuşmuyor

Galatasaray'da planlar uyuşmuyor

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Galatasaray'da bu sene takımın en önemli parçalarından olan Lemina, Seri ve Onyekuru'nun sezon sonu kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Sarı-kırmızılılar geçen yaz Seri'yi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralarken, sezon başı Lemina'yı da Southampton'dan 1 milyon euro bedelle geçici olarak kadrosuna katmıştı. Monaco'da kısıtlı süre alan Onyekuru ise devre arasında 750 bin euroya 6 aylığına kiralanmıştı.

Bu oyuncuların kulüpleri, yıldız isimlerden önümüzdeki dönemde daha çok getiri bekliyor. Lemina ve Seri’nin kulüplerinin önceliği futbolcuların satışı. Yani kiralık ücretler değil de kasalarını dolduracak gelir bekliyorlar. Monaco ise Onyekuru’nun bir yıl daha kiralık olarak başka bir takımda olmasını istemiyor. Fransızların öncelikli planı “Ya biz faydalanırız, ya satarız.”

PLANLAR UYUŞMUYOR

Bu noktada Galatasaray’ın işi zorlaşıyor. Mali problemler sebebiyle maaş bütçesini de kısmaya çalışan, futbolculardan indirim bekleyen sarı-kırmızılıların şu an transfere yüklü paralar dökecek durumu yok. Bonservis bedeli ödemeden yerli futbolcu rotasyonunu genişletmek isteyen Cim-Bom, Onyekuru ve Lemina için ise yine kiralık formülüne döndü. Ancak futbolcuların kulüplerinin planları ise Galatasaray’ın planıyla uyuşmuyor.

Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar özellikle Onyekuru için tüm şartları zorlamaya çalışacak ama iyi bir satış yapmadan Galatasaray yönetiminin hareket alanı oldukça kısıtlı durumda.

FEGHOULI VE FALCAO MUTLU

Galatasaray’da yıldız isimlerden Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Türkiye’de ve sarı-kırmızılı takımda oldukça mutlu olduklarını temsilcilerine bildiren yıldız futbolcuların, Katar ya da Suudi Ligi için bir planlarının bulunmadıkları öğrenildi.

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Galatasaray'da planlar uyuşmuyor
Galatasaray'da planlar uyuşmuyor

Galatasaray'da planlar uyuşmuyor

Galatasaray'da bu sene takımın en önemli parçalarından olan Lemina, Seri ve Onyekuru'nun sezon sonu kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Sarı-kırmızılılar geçen yaz Seri'yi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralarken, sezon başı Lemina'yı da Southampton'dan 1 milyon euro bedelle geçici olarak kadrosuna katmıştı. Monaco'da kısıtlı süre alan Onyekuru ise devre arasında 750 bin euroya 6 aylığına kiralanmıştı.

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