Galatasaray'da planlar uyuşmuyor

Bu oyuncuların kulüpleri, yıldız isimlerden önümüzdeki dönemde daha çok getiri bekliyor. Lemina ve Seri’nin kulüplerinin önceliği futbolcuların satışı. Yani kiralık ücretler değil de kasalarını dolduracak gelir bekliyorlar. Monaco ise Onyekuru’nun bir yıl daha kiralık olarak başka bir takımda olmasını istemiyor. Fransızların öncelikli planı “Ya biz faydalanırız, ya satarız.”
PLANLAR UYUŞMUYOR
Bu noktada Galatasaray’ın işi zorlaşıyor. Mali problemler sebebiyle maaş bütçesini de kısmaya çalışan, futbolculardan indirim bekleyen sarı-kırmızılıların şu an transfere yüklü paralar dökecek durumu yok. Bonservis bedeli ödemeden yerli futbolcu rotasyonunu genişletmek isteyen Cim-Bom, Onyekuru ve Lemina için ise yine kiralık formülüne döndü. Ancak futbolcuların kulüplerinin planları ise Galatasaray’ın planıyla uyuşmuyor.
Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar özellikle Onyekuru için tüm şartları zorlamaya çalışacak ama iyi bir satış yapmadan Galatasaray yönetiminin hareket alanı oldukça kısıtlı durumda.
FEGHOULI VE FALCAO MUTLU
Galatasaray’da yıldız isimlerden Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Türkiye’de ve sarı-kırmızılı takımda oldukça mutlu olduklarını temsilcilerine bildiren yıldız futbolcuların, Katar ya da Suudi Ligi için bir planlarının bulunmadıkları öğrenildi.
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev 'feda' çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.
Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.
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