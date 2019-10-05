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  3. Galatasaray'da penaltı isyanı!

Galatasaray'da penaltı isyanı!

Galatasaray'da penaltı isyanı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken mücadele 0-0 sona erdi.

Sarı kırmızılılarda Younes Belhanda, 90. dakikada bir pozisyonda penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler ise devam kararı verdi.

Stéphane Sessègnon'un müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalan Belhanda penaltı olduğunu söylerken oyuncular da itirazlarda bulundu. Görüntüde VAR'dan uyarı gelmedi ve hakem de devam ettirdi. VAR'ın başında ise Abdulkadir Bitigen bulunuyordu

Rıdvan Dilmen de maç sonu değerlendirmesinde, "90 artıdaki Belhanda'nın pozisyonu bence penaltı. Temiz maç yönetiyordu ama hata yaptı" dedi.

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