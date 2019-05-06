Galatasaray'da parola 180!

Galatasaray'ın şampiyonluk planı belli oldu. Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray, gözünü 22.şampiyonluğa dikti. Karşılaşma sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma hedefi çizdi.

Sarı kırmızılı teknik adam, Beşiktaş galibiyeti sonrasında soyunma odasında devreye girdi ve "İşi Sivas'a bırakmayalım. Kupayı 33.haftada Başakşehir galibiyeti ile kendi seyircimiz önünde kaldıralım” dedi.

Bu hafta Çaykur Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da, Fatih Terim 2'de 2 yaparak işi son haftaya bırakmayarak 33.hafta şampiyonluğu ilan etmek adına kolları sıvadı.

GALATASARAY'IN İKİLİ AVERAJ AVANTAJI

Ligin ilk yarısında Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray, Rize deplasmanı ve sahasında şampiyonluk yarışındaki rakibinden 6 puan alırsa yarışı ‘ikili averaj' faktörü nedeniyle 22.kez mutlu sona ulaşacak.

Sarı kırmızılı takım Rize deplasmanından 3 puan ile dönerse bu doğrultuda Başakşehir maç için Galatasaray Kulübünde hazırlıklar yapılacak

(Futbol Arena)