Galatasaray'da oyuncuların fiziksel olarak halen hazır olmaması Terim'i kara kara düşündürüyor

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Her ne kadar dün akşam Kayserispor’u evinde 4-1 yense de oynanan futboldan ziyade oyuncuların henüz tam olarak hazır durumda görünmemesi Galatasaray teknik heyetini bir hayli endişelendiriyor.
TAM 7 FUTBOLCU YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL
Yabancı fazlalığı sebebiyle kadro dışı bırakılıp Ocak ayında affedilen Linnes’in eski formunu henüz yakalayamaması, Falcao’nun sürekli sakatlık problemleriyle uğraşması, Seri’nin güçsüz görüntüsü Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, bu futbolcuların yanı sıra kendi takımlarında oynamadan gelen ve şu anda istenilen düzeyde olmayan Onyekuru, Saracchi gibi isimlerin son durumları pek de iç açmadı.
SAKATLIK PROBLEMLERİ YAŞAYANLAR VE KENDİ TAKIMLARINDA OYNAMADAN TRANSFER EDİLENLER...
20.haftayı geride bırakan Galatasaray’da hazır ve fit futbolcu sayısı henüz beklenen sayıya ulaşmazken teknik heyetin Seri, Falcao, Saracchi, Onyekuru, Linnes dışında sakatlığını yeni atlatan ve kendisini bulmaya çalışan Emre Akbaba ile antrenmanlara başlayan Andone’nin hazır olması için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Rus ekibi Rubin Kazan, Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.