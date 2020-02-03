Galatasaray'da oyuncuların fiziksel olarak halen hazır olmaması Terim'i kara kara düşündürüyor

20.haftası geride kalan ligde Galatasaray'da ilk 11'de oynayan oyuncuların büyük bir çoğunluğu fizik kapasitesi olarak hala hazır durumda değil.

TM Dijital Haber Merkezi

Her ne kadar dün akşam Kayserispor’u evinde 4-1 yense de oynanan futboldan ziyade oyuncuların henüz tam olarak hazır durumda görünmemesi Galatasaray teknik heyetini bir hayli endişelendiriyor.

TAM 7 FUTBOLCU YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL

Yabancı fazlalığı sebebiyle kadro dışı bırakılıp Ocak ayında affedilen Linnes’in eski formunu henüz yakalayamaması, Falcao’nun sürekli sakatlık problemleriyle uğraşması, Seri’nin güçsüz görüntüsü Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, bu futbolcuların yanı sıra kendi takımlarında oynamadan gelen ve şu anda istenilen düzeyde olmayan Onyekuru, Saracchi gibi isimlerin son durumları pek de iç açmadı.

SAKATLIK PROBLEMLERİ YAŞAYANLAR VE KENDİ TAKIMLARINDA OYNAMADAN TRANSFER EDİLENLER...

20.haftayı geride bırakan Galatasaray’da hazır ve fit futbolcu sayısı henüz beklenen sayıya ulaşmazken teknik heyetin Seri, Falcao, Saracchi, Onyekuru, Linnes dışında sakatlığını yeni atlatan ve kendisini bulmaya çalışan Emre Akbaba ile antrenmanlara başlayan Andone’nin hazır olması için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.