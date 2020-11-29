Galatasaray'da oynanan futbol tabelaya yansıdı

Sabah

Kayserispor maçında beklenmedik puan kaybı yaşayan Galatasaray'da rakamlar bu kez tabelaya da yansıdı.

Kayseri maçında 27'de 12 isabetli şut bulan, 10 korner kullanan ve yüzde %71.8 topla oynama oranına ulaşan G.Saray, buna karşılık tek golünü penaltıdan bulmuştu. Sarı-kırmızılılar, hücumdaki etkinliğini dün akşam Rize karşısında da sürdürdü.

20 şutta 11 isabet sağlayan Cimbom, 7 korner kullanırken, %54.9 topla oynama oranı yakaladı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

G.Saray'ın Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan takımının attığı ikinci golde hücumu başlatan isimdi. 24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan övgü aldı.