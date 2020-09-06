Galatasaray'da orta sahaya Kevin Strootman

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray’a Fransa’dan dünya çapında bir yıldız önerildi... O isim Marsilya’nın Hollandalı oyuncusu Kevin Strootman... Fransız ekibi, Maxime Lopez, Mitroglou, Christopher Rocchia, Valère Germain ve Kevin Strootman’la yollarını ayırmak istediğini oyuncuların menajerlerine iletti. Hollandalı Strootman’ın menajeri de oyuncusunu orta saha arayan Galatasaray’a önerdi. Yönetim, teklife sıcak baktı. Son sözü Fatih Terim söyleyecek.
MAAŞI TAKIMINA AĞIR GELİYOR
Marsilya’nın Strootman ile yollarını ayırmak istemesinin başlıca sebebi ise oyuncunun yüksek maaşı... Fransız ekibinden yıllık 6,6 milyon euro alan 30 yaşındaki oyuncu, iki sezon önce Roma’dan 25 milyon euro bedelle transfer edildi. Yüksek maaşına rağmen etkili bir performans gösteremeyen Strootman, teknik direktör Andre Villas-Boas tarafından yeni sezon kadrosuna düşünülmüyor. Yönetim de maaşından kurtulmak için bonservisiyle ya da kiralık olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.
GÖZLER TERİM’İN KARARINDA
Fransız basınından Le10sport’un haberine göre; Marsilya, Galatasaray’a önerilen Strootman için gelecek her türlü teklife açık. Maddi açıdan sıkıntılı olan Sarı-Kırmızılılar ise Terim’in onay vermesi durumunda Marsilya’ya satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunacak. Bir nevi iki kulüp içinde bu transfer kazan-kazan olacak. Marsilya oyuncunun maaşından kurtulmak istiyor. Galatasaray ise kiralama bedeli ödemeden transfer yapmayı arzuluyor. Transferin hafta içi resmiyet kazanması bekleniyor. Kevin Strootman’ın Olimpik Marsilya ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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