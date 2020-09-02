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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
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Galatasaray'da orta sahaya Johansen harekatı

Galatasaray'da orta sahaya Johansen harekatı

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Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.

Galatasaray, transferde artık elini daha çabuk tutmaya çalışıyor. Orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen, ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkartamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fulham'ın Norveçli oyuncusu Stefan Johansen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Aslan'ın, Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui’nin Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Johansen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükselen Fulham'ın banko oyuncuları arasında yer alan Johansen, çıktığı 36 resmi maçta 5 asistlik bir performans sergiledi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla, Bodo/Glimt, Stromsgodset, Celtic formaları giydikten sonra Fulham'a transfer olmuştu. 2019 Ocak'ta yarım sezonluğuna West Brom'a kiralanan Norveçli oyuncu, sezon sonu Fulham'a geri dönmüştü. Norveç Milli Takımı'nda 52 maça çıkan Johansen, rakip filelere 6 gol bıraktı.

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