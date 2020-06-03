Galatasaray'da operasyon başlıyor! Sürpriz ayrılık...

Süper Lig’in son 8 haftasında şampiyonluk yarışı verecek olan Galatasaray’ı, sezon bitiminde de hareketli günler bekliyor. Transferde kritik hamleler yapmayı planlayan ve yerli ağırlıklı bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekipte, yabancıların durumu belirsizliğini koruyor. Sezon bitiminde mevcut kadrodaki isimlerden Onyekuru, Lemina, Seri ve Andone’nin kiralık kontratları sona erecek. Terim özellikle Lemina ve Onyekuru’yu takımda tutmak istese de daha önce kiralık gönderilen isimlerin geri dönüşü de yabancı limitlerini bir hayli zorlayacak.
Hepsini satmak istiyorlar
Brezilyalı stoper Maicon, Senegalli golcü Diagne, Hollandalı forvet Babel ve Nijeryalı stoper Ozornwafor’un kiralık sözleşmeleri bitiyor. Galatasaray Yönetimi, bu isimlerin tamamıyla yolları ayırmayı planlarken, asıl sürpriz Belhanda’da yaşanacak gibi görünüyor. Faslı futbolcu, kendisiyle ilgilenen iki Katar kulübünün teklifine olumlu geri dönüş yaptı.
Kaynak Belhanda olacak
Eğer kontrat önerisi uzun soluklu ve maddi açıdan tatmin edici olursa, Belhanda’nın Katar’a transferine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, bu olası transferden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Yeni transferlerin de Younes Belhanda’dan gelecek bu parayla yapılması planlanıyor.
(Fanatik)
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