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  3. Galatasaray'da Onyekuru tamam sıra Rodriguez transferinde

Galatasaray'da Onyekuru tamam sıra Rodriguez transferinde

Galatasaray'da Onyekuru tamam sıra Rodriguez transferinde

Linnes ve Emre Akbaba'ya sezonun ikinci yarısında kavuşacak olan Galatasaray, en az 3 transfer yapacak.

Galatasaray'da Ocak ayında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Linnes ve Emre Akbaba'ya sezonun ikinci yarısında kavuşacak olan Galatasaray, en az 3 transfer yapacak.

Sol bek için Milan'dan Ricardo Rodriguez'le görüşmeler devam ediyor. Orta sahaya ilk aday Sivasspor'dan Mert Hakan.

Henry Onyekuru da Monaco'dan 1,5 yıllığına kiralanacak. Onyekuru için resmi temaslar gerçekleşti ve en az yarım sezon kiralanması için anlaşıldı.

(Sabah)


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