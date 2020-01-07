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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 07:55
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  • 07 Ocak 2020 Salı 08:52

Galatasaray'da Onyekuru geldi tüm planlar değişti

Galatasaray'da Onyekuru geldi tüm planlar değişti

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Geçen sezon ligin ilk yarısını 6 golle kapatırken, ikinci yarı vites yükseltip 13 gole katkı veren Henry Onyekuru’nun dönüşü, Florya’nın havasını değiştirdi. Fatih Terim tüm planlarını Nijeryalı yıldızı daha verimli kullanmak üzerine kuruyor.

Galatasaray’da Henry Onyekuru’nun geri dönüşünün mutluluğu yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Sarı-Kırmızılı takıma büyük katkı sağlayan ve iki kupanın kazanılmasında da başrol oynayan Nijeryalı futbolcu, bu sezonun ikinci yarısında da takımının en önemli kozu olacak. Genç futbolcu, Rodrigues’le dönüşümlü oynadığı ilk yarıda 6 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşının ayrılmasıyla beraber vites yükseltmişti. İkinci devreyi 8 gol 5 asistle kapatıp 13 gole katkı veren Onyekuru’nun, yine benzer bir performans ortaya koyması bekleniyor. Özellikle teknik patron Fatih Terim, tüm oyun planını genç yıldızın verimini en üst seviyeye çıkarmak için güncelliyor.

 

İdmanlara çok iyi başladı

Monaco’daki sakatlığı sonrası ilk yarının büyük bölümünü oynamadan geçiren Henry Onyekuru, buna rağmen Galatasaray’daki idmanlara çok iyi bir başlangıç yaptı. Takımla birlikte gerçekleşen çalışmalarda farkını hissettiren Onyekuru, sürati, tekniği ve gol vuruşlarıyla şimdiden hocası Terim’i heyecanlandırmayı başardı.

İletişimini hiç koparmadı

Geçtiğimiz sezonki formuyla Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Onyekuru, ne sevenleriyle ne de kulüple iletişimini kopardı. Monaco’ya transferinden sonra da Florya’nın yolunu tutan Onyekuru, sevgisini ve özlemini, hocası Fatih Terim’e sarılarak göstermişti. Geç de olsa Nijeryalı futbolcunun yeniden takıma katılması, hem teknik heyette hem de yönetimde büyük sevinç yaratmış durumda.

(Fanatik)

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