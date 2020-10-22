Galatasaray'da Omar Elabdellaoui formasına kavuşuyor

Norveç Milli Takımı'nda bir haftada 3 maç oynayan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, sol üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle Alanya maçında riske edilmedi.
Özel program uygulanan Omar, Erzurum maçında formasını Linnes'ten geri alacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Omar, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
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Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaran F.Bahçe'de ofansif istatistikler öne çıktı. Bu sezon ilk kez 3 gol atan Bulut'un takımında yüksek hücum gücü göze çarptı
Lens ve Boyd'un lisansı askıya alındı. N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın sakatlıkları var. Ghezzal ise henüz hazır değil. Denizlispor maçı öncesi sadece Gökhan Töre problemsiz.
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