Galatasaray'da Okan Kocuk performansıyla güven kazandı

Galatasaray’da Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında kaleci Fatih Öztürk'le forma rekabetine giren Okan Kocuk her geçen gün gelişiyor... Geçen sezonun son döneminde inişli çıkışlı bir performans sergileyen 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fatih'in koronavirüse yakalanması sonrasında yeniden eldivenleri kaptı.
Fadıl hocanın etkisi büyük
Şansı çok iyi değerlendiren başarılı kaleci, Karagümrük yenilgisiyle başlayan 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla dikkat çekti. Özellikle Trabzonspor karşısında devleşen ve kalesini gole kapatan Okan performansıyla güven verdi. Taffarel'in ayrılığı sonrasında 1. kaleci antrenörü olan Fadıl Koşutan geçen sezon Muslera'nın performansını zirveye çıkarırken, bu sezon da Okan'ın oyununu en üst seviyeye taşıdı.
6 maçta forma giyen Okan 2 sınavda kalesini gole kapatırken sadece 5 golü önleyemedi.
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Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün corona virüse yakalanması sonrasında eldivenleri kapan Okan Kocuk, 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'un gelişimi Galatasaray'da teknik heyeti memnun etti.
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