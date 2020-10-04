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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 12:33
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Galatasaray'da Oğulcan Kasımpaşa maçında forma giyebilir

Galatasaray'da Oğulcan Kasımpaşa maçında forma giyebilir

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Sabah

Galatasaray'da şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.

İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü. Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönmesine rağmen izin yapmayan sarı-kırmızılılar, iki idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim, Rangers'a kaybeden takımda ise değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.

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