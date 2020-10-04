Galatasaray'da Oğulcan Kasımpaşa maçında forma giyebilir

Sabah

Galatasaray'da şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.

İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü. Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönmesine rağmen izin yapmayan sarı-kırmızılılar, iki idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim, Rangers'a kaybeden takımda ise değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.