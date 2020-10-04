Galatasaray'da Oğulcan Kasımpaşa maçında forma giyebilir

İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü. Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönmesine rağmen izin yapmayan sarı-kırmızılılar, iki idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim, Rangers'a kaybeden takımda ise değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.
Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.
4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi yarın sona eriyor.
Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.