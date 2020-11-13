Galatasaray'da ocak operasyonu

Yönetim öncelikle Muslera ve Marcao’nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi’nin bonservisini almak için Leipzig ile görüşmeler de devam ediyor. Onyekuru veya Rodrigues’ten biri kanat oyuncusu olarak kadroya dahil edilecek. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da listede bulunuyor.
Alman ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karaman, Galatasaray’da oynamak istiyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Wolfsburg’ta forma giyen Yunus Malli içinde girişimler devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor da tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Belhanda ve Feghouli’ye gelen teklifler masaya yatırılacak.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
BORSA İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Fenerbahçeli Enner Valencia, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Ekvador'un Bolivya maçı kadrosundan çıkarıldı.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya farklı mağlup oldu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zimbabve'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Galatasaraylı Feghouli takımının 2. golünü kaydetti.