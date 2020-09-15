Galatasaray'da Neftçi Bakü maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Bakü'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.
Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Atletico Madrid'in golcü ismi Kalinic'le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'a İspanya'dan mutlu haber henüz gelmiş değil. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi: Ivan Saponjic.