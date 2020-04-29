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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:04
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:04

Galatasaray'da Nagatomo'nun geleceği belli oldu

Galatasaray'da Nagatomo'nun geleceği belli oldu

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Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında ismi TFF listesine bildirilmeyen Nagatomo ile sezon sonunda yolları ayıracak.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray’la kontratı sona erecek olan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde. Nagatomo’nun 2 yıl daha İtalya’da oynadıktan sonra ülkesi Japonya’ya dönmeyi planladığı belirtiliyor. Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro maaş alan Nagatomo’nun gidişiyle bütçede de yer açılacak.

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