Galatasaray'da Nagatomo'nun geleceği belli oldu

Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında ismi TFF listesine bildirilmeyen Nagatomo ile sezon sonunda yolları ayıracak.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray’la kontratı sona erecek olan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde. Nagatomo’nun 2 yıl daha İtalya’da oynadıktan sonra ülkesi Japonya’ya dönmeyi planladığı belirtiliyor. Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro maaş alan Nagatomo’nun gidişiyle bütçede de yer açılacak.