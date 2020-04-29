Galatasaray'da Nagatomo'nun geleceği belli oldu

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray’la kontratı sona erecek olan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde. Nagatomo’nun 2 yıl daha İtalya’da oynadıktan sonra ülkesi Japonya’ya dönmeyi planladığı belirtiliyor. Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro maaş alan Nagatomo’nun gidişiyle bütçede de yer açılacak.
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali olduğu iddia edilen Bruma'nın menajeri somut bir gelişme olmadığını söyledi.
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışı büyük bir rekabete sahne olurken yerli isimlerden sadece Burak Yılmaz listeye girebildi. Sörloth'un ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışına yakından bakalım.
Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.
Sarı-Kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında ismi TFF listesine bildirilmeyen Nagatomo ile sezon sonunda yolları ayıracak.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında radikal kararlar gündeme gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.