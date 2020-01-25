Galatasaray'da Nagatomo, Emre ve Jimmy kadroda yok

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
G.SARAT'DA KADROYA ALINMAYANLAR
Galatasaray'da Marcao (Cezalı), Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı.
Kadro;
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina
- Üç futbolcu forma giyemeyecek
Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada görev yapamayacak.
Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.
Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.
- Üç futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.
(AA)
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Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.
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