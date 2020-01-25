Galatasaray'da Nagatomo, Emre ve Jimmy kadroda yok

Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.

Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.