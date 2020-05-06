Galatasaray'da mutluyum

Sarı-kırmızılılar'ın Kolombiyali forveti, ESPN'e konuştu. Radamel Falcao: “Türkiye'de çok farklı bir kültür var. Türkçe çok zor bir dil, konuşmak çok zor. Muslera'yı kıskanıyorum bu yüzden. Dışarıda gezmek imkansız. Ancak, Türkiye'de ve Galatasaray'da çok mutluyum.”

AKŞAM

Galatasaray’ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN’e konuştu… Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, karantina sürecinde kendini fit tutmaya çalıştığını ve ailesiyle vakit geçirdiğini söyledi. Falcao, “Şu anda dünyadaki çoğu insan gibi yaşıyoruz. Kızlarımla ve ailemle bu zamanların tadını çıkarıyorum. Biz futbolcular böyle şeylere alışık değiliz. Günlük program dahilinde çalışıyorum. Birbirimizden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

KADINLARA ŞAPKAMI ÇIKARIYORUM

Radamel Falcao şöyle devam etti: “Mutfakta ve temizlikle bir şeyler öğrendim bu zamanda. Pizza, hamburger yapıyoruz. Film gecesi yapıyoruz. Eşim Lorelei mutfakta hızlı ve yaratıcı yemekler çıkarıyor ve yemek pişirirken çok hoşuma gidiyor, çok iyi yapıyor. Ama özel günlerde ben de mutfağın bir parçası oluyorum. Bir annenin yapması gereken işleri daha iyi anlıyorum ve ne kadar karmaşık ve zor işler olduğunu gördüm. Bu noktada şapkamı kadınlar için çıkarıyorum.”

MUSLERA’YI ÇOK KISKANIYORUM

Kolombiyalı yıldız, Türkiye’ye de adapte olduğunu söyledi ve ekledi: “Türkiye’de çok farklı bir kültür var. Türkçe çok zor bir dil ve konuşması çok zor. Bir kelime yakalayabilirsin ama konuşması çok zor. Bunu Muslera becerebiliyor ve onu çok kıskanıyorum. Burada da insanlar Arjantin’deki gibi çok tutkulu… İnsanlarla İngilizce olarak iletişim kurabiliyorum. Ben ve ailem Türkiye’de çok mutluyuz. Galatasaray’da oynamaktan keyif alıyorum.”

RİSK ALDIM

Falcao, ‘saçlarını nasıl kesiyorsun?’ sorusunu, “Bir noktada saçlarımı tekrar uzun süre bırakmayı düşündüm, ama büyüdüğü an sinir bozucu ve kesme riskini aldım” diyerek yanıtladı.

HOCA BENİ OYNATMADI

Falcao, “17 yaşındayken Werder Bremen’in Sportif Direktörü Klaus Allofs, Vargas ve beni izlemek için geldi. Arjantin’de buluştuk ama hiç bir şey olmadı. Çünkü hoca beni oynatmadı son 8 dakika maça girdim” dedi.

O BİR BÜYÜKELÇİ

Falcao için ülkesi Kolombiya’dan övgü dolu sözler geliyor…ESPN Kolombiya, Falcao için “Kolombiya’yı Avrupa’ya getiren büyükelçi. Zorlu yollardan geçti ama pes etmedi ve ülke futbolu için çok önemli bir figür oldu, Kolombiya’yı birleştiriyor” yorumunu yaptı.

EVDE KALIN

Salgın karşısında herkesi dikkatli olmaya davet eden Falcao, “Yetkililerin önerilerini dinleyin, unutmayın sadece evde kalın” dedi.

EL TIGRE’DEN BÜYÜK YARDIM

Falcao, yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi… Kolombiyalı süper star, Santa Marta’daki ailelere 296 koli erzak yardımı yaptı. Yiyecek içeceğin yanı sıra maske ve antibakteriyel jel de gönderdi.

GALATASARAY İLE ANILMAK GÜZEL

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, adının Galatasaray ile anılmasına şu yanıtı verdi: “Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel.”