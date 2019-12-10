Galatasaray'da Mustafa Kapı ve Atalay Babacan serbest kalıyor

Galatasaray altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi.

Fatih Terim son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.

İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı. Henüz 17 yaşında olan Mustafa Kapı imza atmazsa sezon sonunda serbest.

Atalay geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

(Takvim)