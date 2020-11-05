Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olma kararı aldı

Galatasaray'da camia yeniden seçim isterken, iki büyük ameliyat geçiren Başkan Mustafa Cengiz'in merakla bekleniyordu.
Başkan Cengiz'in tekrar adaylığı düşündüğü, hatta bazı kişilere yöneticilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Cengiz'in yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede camianın önemli isimleri ile görüşen Cengiz'in kendisini iyi hissettiği ve sağlık yönünden herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.
Başkan Mustafa Cengiz'in yeni liste yapması durumunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi.
Abdurrahim Albayrak ise kararını son anda verecek.
BURAK ELMAS DA ADAY
Cim-Bom'da Metin Öztürk'ün de yıllardır seçime hazırlandığı biliniyordu. Burak Elmas da adaylar arasında. Daha önce Cengiz ile yarışan Ozan Korkut da tekrar aday olacak.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray, maaşları toplam 140 milyon TL olan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan toplam 2 gol, 2 asistlik katkı alabildi.