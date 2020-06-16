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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 10:48
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Galatasaray'da Muslera'nın ameliyatı gerçekleşti

Galatasaray'da Muslera'nın ameliyatı gerçekleşti

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Galatasaray'da bu sabah bıçak altına yatan Fernando Muslera'nın ameliyatı tamamlandı

Galatasaray'da bu sabah bıçak altına yatan Fernando Muslera'nın ameliyatı tamamlandı

Uruguaylı kalecinin kaval kemiğine intramedüller çivi yerleştilirdi

Detaylar birazdan...

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