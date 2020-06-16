Galatasaray'da Muslera'nın ameliyatı gerçekleşti

İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...

Katarlılar, Süper Lig ekibini satın alıyor! Astronomik teklif

Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.