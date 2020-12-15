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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 08:01
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Galatasaray'da Muslera yılbaşından önce sahada

Galatasaray'da Muslera yılbaşından önce sahada

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Galatasaray'da Uruguaylı'ya ocaktan önce forma verebilir.

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkan Fernando Muslera, yılbaşından önce sahalara dönmek istiyor. Bu konudaki son kararı Fatih Terim verecek. Terim, sağlık heyetinden ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’dan gelecek rapor sonrasında Uruguaylı’ya ocaktan önce forma verebilir.

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