Galatasaray'da Muslera yılbaşından önce sahada

Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.