Galatasaray'da Muslera yılbaşından önce sahada

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkan Fernando Muslera, yılbaşından önce sahalara dönmek istiyor. Bu konudaki son kararı Fatih Terim verecek. Terim, sağlık heyetinden ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’dan gelecek rapor sonrasında Uruguaylı’ya ocaktan önce forma verebilir.
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Milli yıldız Cimbom'a geliyor...
Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Demba Ba, PSG maçının ırkçılıkla suçlanan olay hakemi Sebastian Coltescu ile telefonda bir görüşme yaptı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.